Przegląd tygodnia od 5.11 w Aleksandrowie Kujawskim

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 5.11 do 11.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Aleksandrowa Kujawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Nawiedzenie Ikony w uzdrowisku. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Aleksandrów Kujawski, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Nawiedzenie Ikony w uzdrowisku. Zdjęcia W czwartek, 9 listopada rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej została przewieziona do Kolegiaty świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nawiedziła też siostry Szarytki i Honoratki. 📢 Nocny Bieg Jasia i Małgosi 2023 w Ciechocinku. W uzdrowisku pobiegli w przebraniach. Wideo i zdjęcia To już 4. edycja Nocnego Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku. Bieg do uzdrowiska przyciąga biegaczy z całej Polski. To wyjątkowa impreza, bo uczestnicy biegną w oryginalnych przebraniach. 📢 Atrakcje w Ciechocinku. Co można zobaczyć w nadwiślańskim uzdrowisku. Zdjęcia Ciechocinek, to perła polskich uzdrowisk. Malowniczo położone nadwiślańskie miasteczko jest jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce. Przyciąga turystów z całego świata, a każda wizyta staje się niezapomnianym przeżyciem. Nikt tu nie może się nudzić. Uzdrowisko słynie z atrakcji i festiwali.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Aleksandrów Kujawski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim chodzą krowy. Kierowcy muszą zachować ostrożność Przy przejeździe kolejowym na ul. Wojska Polskiego chodzą krowy. Nie są przywiązane i wchodzą na droge. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

📢 Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło 67 mundurowych. Zdjęcia ze ślubowania Słowa roty ślubowania wybrzmiały w poniedziałek (6.11.2023) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania, powtarzając ich treść za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrem Leciejewskim. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło 67 nowych policjantów. 📢 Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii Przemienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wideo i zdjęcia Od 6 listopada Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest w Aleksandrowie Kujawskim. 8 listopada Ikona trafiła do Parafii Przemienia Pańskiego. 📢 Włamywali się do domów w Kujawsko-Pomorskiem. Kradli biżuterię i pieniądze. Wpadli Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i komendy ze Żnina zatrzymali 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę podejrzanych o dokonanie szeregu włamań do domów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. We wtorek (07.11.23) sąd zadecydował o ich aresztowaniu. Mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

📢 Przywitanie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii w Aleksandrowie Kujawskim. Obraz przyjechał w samochodzie -kaplicy z sanktuarium w Ostrowąsie w poniedziałek, 6 listopada. 📢 Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w sanktuarium w Ostrowąsie. Zdjęcia i wideo Od 22 kwietnia w diecezji włocławskiej trwa Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Obraz w dniach 5- 6 listopada odwiedził sanktuarium w Ostrowąsie.

📢 Pożar w mieszkaniu przy ul. Lipowej w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia W bloku przy ul. Lipowej w Aleksandrowie Kujawskim wybuchł pożar mieszkania. Sześć zastępów straży pożarnej gasiło ogień. 📢 Słaba jakość powietrza w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim. Mieszkańcy skarżą się, na smród i dym z kominów Czym oddychamy? Zastanawiają się mieszkańcy oraz kuracjusze Ciechocinka i Aleksandrowa Kujawskiego. Skarżą się na jakość powietrza, która w sezonie grzewczym według wielu osób, znacznie się pogorszyła. W miastach są czujniki powietrza, które kontrolują powietrze przez całą dobę.

📢 Dwa zdarzenia na ul. Granicznej w Aleksandrowie. Ktoś wyjął pokrywy ze studzienek? Około godz. 20 na ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim doszło do dwóch kolizji. Samochody wjechały w niezabezpieczone pokrywami studzienki. Kierowcy pytają, czy to głupi żart, czy przypadek?

