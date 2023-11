Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w sanktuarium w Ostrowąsie. Zdjęcia i wideo

- Choć Maryja jest z nami na co dzień w wizerunku Matko Bożej Pani Kujaw, to ta wizyta jest dla nas szczególna. Związana z 900. rocznicą powstania diecezji włocławskiej. Dziękujemy za obecność w naszym narodzie, diecezji, a szczególnie w naszej codzienności. Dziękujemy i prosimy o te łaski, które potrzebujemy - powiedział ks. Janusz Drewniak, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Ostrowąsie.

Od 5 do 6 listopada obraz nawiedzał szczególne miejsce - sanktuarium w Ostrowąsie.

Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego rozpoczęła się 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, gdzie został powitany Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który rozpoczął tego dnia peregrynację w diecezji włocławskiej. Nawiedzenie w poszczególnych parafiach diecezji przeżywane jest pod hasłem: „Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej.”

"Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej" - tak brzmi hasło nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej.

Dla parafian to szczególny czas. Wierni ozdobili drogi i swoje mieszkania, ale także chętnie przychodzą do kościoła, by spotkać się Matką Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej.