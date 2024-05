Wystawa starych i zabytkowych ciągników w Ośnie. Zdjęcia

- Obecnie robimy ciągnik Ursus 4011, mamy jeszcze Ursus 3p. Do renowacji czekają dwie żniwiarki przodownice i kosiarka do trawy Lanz Bullldog. To sprzęty, które zostały kupione w tym roku i czekają na swoją kolej - zdradza Magda Zając, córka pana Krzysztofa.