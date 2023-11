Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii Przemienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wideo i zdjęcia

To ostatnie miejsce, które nawiedziła Matka Boża. Obraz po Eucharystii z udziałem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego zostanie przewieziony w samochodzie kaplicy do Ciechocinka.

Jak ważne jest to wydarzenie w życiu parafii, potwierdzili wierni, którzy tłumnie przybyli, by uczcić Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej. O północy odprawiona została także Msza, podczas której obecni byli wszyscy księża, którzy posługiwali w parafii.

Hasło nawiązuje do słów bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Per Mariam ad Iesum. Per Mariam soli Deo” oraz św. Jana Pawła II: „Ad Iesum per Mariam; per Iesum ad Mariam”. Znakiem wyjątkowego czasu będzie również logo.