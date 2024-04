Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Aleksandrowie Kujawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Ciechocinek uzdrawia poTężnie. Zresztą to miasto zdrowia i festiwali, a tych w sezonie letnim nie brakuje. Na jakie imprezy w 2024 roku mogą liczyć mieszkańcy i kuracjusze? Kalendarz jest bardzo bogaty, a 2024 to Rok Jubileuszowy 200-lecia rozpoczęcia budowy tężni solankowych.

W Aleksandrowie Kujawskim trwa Ministranckie Święto Dominika Savio. To już 29. edycja spotkania wspólnoty salezjańskiej.

W Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Aleksandrowskiego. Mamy dziewięcioro nowych radnych VII kadencji na lata 2024-2029.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włocławku odbył się finał diecezjalnego konkursu biblijnego „Czy znasz Ewangelię św. Jana”. W dwóch kategoriach wiekowych walczyli najlepsi z całej diecezji. Zobaczcie zdjęcia.

Po raz pierwszy burmistrzem Nieszawy została kobieta. Po ostatnich wyborach samorządowych funkcję tę pełnić będzie Beata Podlewska. Jaka jest na co dzień i jaki jest jej pomysł na miasto?

Doktor Rafał Scheller z Ciechocinka wyjechał do Brazylii na niezwykłe szkolenia. Ma także uczyć innych lekarzy z Polski, którzy chcą dowiedzieć się więcej o implantologii.

Do sprzedaży wraca tradycyjnie warzona, ciechocińska sól panwiowa. Można znaleźć ją w sklepach spółki Uzdrowisko Ciechocinek.

W Stawkach doszło do zderzenie dwóch pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch prowadzony był wahadłowo.

