Przywitanie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

Od 22 kwietnia w diecezji włocławskiej trwa Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Obraz od 6 do 8 listopada będzie w Aleksandrowie Kujawskim.

Pierw przyjechał do parafii Wspomożenia Wiernych. We wtorek, 7 listopada około godz. 17 zostanie przeniesiony do Kolegium Kujawskiego, a następnie w środę 8 listopada około godz. 17 do parafii pw. Przemienienia Pańskiego.

Szczegóły plan nawiedzenia można znaleźć na stronach parafii i szkoły.

"Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej" - tak brzmi hasło nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej.