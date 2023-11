Peregrynacja obrazu Matki Bożej w Aleksandrowie Kujawskim. Powitanie w Kolegium Kujawskim

Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego rozpoczęła się 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, gdzie został powitany Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który rozpoczął tego dnia peregrynację w diecezji włocławskiej. Nawiedzenie w poszczególnych parafiach diecezji przeżywane jest pod hasłem: „Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej.”

Hasło nawiązuje do słów bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Per Mariam ad Iesum. Per Mariam soli Deo” oraz św. Jana Pawła II: „Ad Iesum per Mariam; per Iesum ad Mariam”. Znakiem wyjątkowego czasu będzie również logo.