Zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej w Aleksandrowie Kujawskim. Ikona odjechała do Ciechocinka

Po Eucharystii obraz do samochodu kaplicy przeniosły Siostry Służebniczki z Przedszkola bł. Edmunda Bojanowskiego. Z Aleksandrowa Kujawskiego w asyście straży pożarnej został przewieziony do Ciechocinka, dekanatu nieszawskiego.

Hasło nawiązuje do słów bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Per Mariam ad Iesum. Per Mariam soli Deo” oraz św. Jana Pawła II: „Ad Iesum per Mariam; per Iesum ad Mariam”. Znakiem wyjątkowego czasu jest również logo.