Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Niedziela Palmowa to pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.

Tradycyjnie w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano Spotkania z pasją. Prócz występów był kiermasz ozdób i pyszne potrawy od aleksandrowskiego oddziału UTW.