Atrakcje w Ciechocinku. Co można zobaczyć w nadwiślańskim uzdrowisku. Zdjęcia

Ciechocinek, to perła polskich uzdrowisk. Malowniczo położone nadwiślańskie miasteczko jest jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce. Przyciąga turystów z całego świata, a każda wizyta staje się niezapomnianym przeżyciem. Nikt tu nie może się nudzić. Uzdrowisko słynie z atrakcji i festiwali.

Obecnie w mieście znajduje się kilkanaście zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Bogata oferta zabiegowa i turystyczna sprawia, że każdego roku Ciechocinek odwiedzają setki tysięcy kuracjuszy i turystów z całego świata.

Atrakcje w Ciechocinku

Obowiązkowym punktem zwiedzania niewielkiego uzdrowiska na Kujawach są oczywiście tężnie solankowe. Od nich swoją podróż po uzdrowisku zaczynają turyści i tu robią pierwsze fotografie. Chętnie też odwiedzą grotę solankową w tężni nr 2, która jest niepowtarzalną w Europie komorą. Tężnie to największa w Europie konstrukcja do odparowywania wody z solanki. Solankę do tężni pompuje się ze źródła nr 11, czyli fontanny „Grzybek”. To kolejne atrakcyjne miejsce na mapie Ciechocinka. Miejsce spotkań i punkt schadzek. Położona niemal w centrum miasta fontanna, jest również naturalnym inhalatorium, gdzie odpoczywający kuracjusze wdychają bogate w cząsteczki jodu powietrze.

Ciechocinek jednak słynie ze swojego mikroklimatu, a na potrzebę jego ochrony stworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej o powierzchni 36814 ha.

Z czego słynie uzdrowisko na Kujawach?

Oczywiście z dywanów kwiatowych. Każdego roku inna kompozycja z kwiatów przyciąga kuracjuszy oraz... motyle i pszczoły. By podziwiać kolorowe ścieżki przed Łazienkami III trzeba przejść przez Ciechociński Deptak Sław. Od 2014 roku odsłaniane są na nim pamiątkowe tablice z podpisami znanych osobistości. Możemy znaleźć tabliczkę Maryli Rodowicz, Zbigniewa Bońka, Macieja Stuhra, Don Vasyla, Zdrowej Wody, Iwony Pavlović, czy Ireny Szewińskiej. Warto wybrać się na spacer przez Partery Hellwiga. Tu punktem kulminacyjnym będzie odpoczynek przy fontannie, która nosi imię twórcy ciągów spacerów wzdłuż ulicy Nieszawskiej. Zygmunt Hellwig zaprojektował je w 1934 r. Fontanna to także świetlny pokaz.

W północnej części uzdrowiska znajduje się Park Zdrojowy, założony w latach 1875–1876, a w nim fontanna „Żabka”, „Jaś i Małgosia”, pijalnia wód oraz Muszla Koncertowa pobudowana w zakopiańskim stylu. To tu odbywają się słynne koncerty i festiwale, które przyciągają tłumy gości. W parku rosną m.in. kłęk kanadyjski, korkowiec amurski, miłorząb dwuklapowy. Ciechocinek posiada również oryginalny rezerwat florystyczny. Można podziwiać łabędzie czarne i karmić kaczki, które zaczepiają turystów spacerujących przy stawie.

Spragnieni ciszy i spokoju mogą wybrać się do Parku Sosnowego, zaprojektowanego przez Franciszka Szaniora w 1889 roku. Wówczas na piaszczystych pagórkach posadzono pierwsze dwuletnie sadzonki sosen. Teraz ponad stuletnie drzewa dają cień, a w parku można aktywnie spędzić czas.

Co jeszcze warto zobaczyć w Ciechocinku?

Uzdrowisko słynie ze wspaniałych zabytków, to nie tylko Łazienki, Teatr Letni z 1891 r., ale także cerkiew polowa pw. św. Michała Archanioła, neogotycka Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła z końca XIX w., nieczynny basen solankowy, Warzelnia Soli, Dworek Prezydenta. W Ciechocinku znajdzie się też coś dla rodzin z dziećmi, często bowiem na wspólny odpoczynek dziadkowie zabierają wnuki. Wówczas obowiązkowym punktem wycieczki są baseny letnie, które powstały w bezpośrednim sąsiedztwie tężni. To trzeci co do wielkości obiekt tego typu w Polsce, który był wielokrotnie nagradzany. Z pewnością dostarczy wrażeń na cały dzień. Cztery ogromne zjeżdżalnie, baseny i miejsce do odpoczynku.

Z Ciechocinka w podróż po Kujawach

Ciechocinek to także doskonała baza wypadowa na wakacje na Kujawach. Zaledwie 20 min drogi samochodem jest Toruń, jednak obok kurortu jest wiele ciekawych miejsc.

Kilka kilometrów za uzdrowiskiem jest Raciążek, a w nim ruiny zamku biskupiego. Ze wzgórza można podziwiać Ciechocinek.

Osiem kilometrów dalej w powiatowym mieście, Aleksandrów Kujawski, nie brakuje zabytków – najdłuższy dworzec w Europie, pałac hrabiego Trojanowskiego położony w malowniczym parku, dawny dom Marii Danilewicz Zielińskiej, kościół Przemienienia Pańskiego z rzeźbami Wacława Bębnowskiego. Więcej prac tego niezwykłego artysty można zobaczyć w pobliskim kościele w Służewie.

Będąc w Ciechocinku, trzeba też wybrać się do pobliskiej Nieszawy! Miasteczko to „kujawskie Hollywood”, nakręcono tu kilka filmów, jednak najsłynniejsze to „Wiosna, panie sierżancie” i „Wesele 2” Wojciecha Smarzowskiego. Nieszawa słynie także z promu, to jedyna w Polsce jednostka pływająca, posiadająca napęd bocznokołowy. Przeprawa promem trwa kilka minut i tyle wystarczy, by na drugim brzegu powitać Bobrowniki oraz powiat lipnowski.

W pobliżu kujawskiego kurortu jest także sanktuarium Matki Bożej „Pani Kujaw” w Ostrowąsie ze słynącym łaskami barokowym obrazem Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem adorowanej przez aniołów, umieszczonego w połowie XVII stulecia w głównym ołtarzu kościoła.

Nadwiślańskie uzdrowisko to miejsce, które zachęca do kilkudniowego pobytu. Nie brakuje w nim atrakcji, klimatycznych knajpek z muzyką na żywo, słynnych dancingów i miejsc do relaksu oraz spacerowania. W Ciechocinku nie można się nudzić.

Lista ciekawych miejsc w Ciechocinku

Tężnie solankowe

Fontanna "Grzybek"

Dywany kwiatowe

Ciechociński Deptak Sław

spacer przez Partery Hellwiga

Park Zdrojowy, założony w latach 1875–1876, a w nim fontanna „Żabka”, „Jaś i Małgosia”, pijalnia wód oraz Muszla Koncertowa

Park Sosnowy

Baseny Letnie

Łazienki

Teatr Letni

Dancingi