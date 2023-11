Nocny Bieg Jasia i Małgosi 2023 w Ciechocinku. W uzdrowisku pobiegli w przebraniach. Wideo i zdjęcia

W 2023 roku po raz czwarty OSiR w Ciechocinku zorganizował Nocny Bieg Jasia i Małgosi. Uczestnicy wystartowali w Parku Zdrojowym i do pokonania mieli 5 kilometrów.

- 11 listopada jest dużo biegów, my chcieliśmy zorganizować coś innego. Bieg nawiązuje do jednego z symboli Ciechocinka - fontanny "Jasia i Małgosi". Dodatkowo uczestnicy mogą się przebrać, bo za najlepsze stroje są dodatkowe nagrody. Widać, że to się podoba, bo co roku jest więcej chętnych - tłumaczy Tomasz Górecki, dyrektor OSiR w Ciechocinku.