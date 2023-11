Słaba jakość powietrza w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim. Mieszkańcy skarżą się, na smród i dym z kominów

Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego oraz Ciechocinka skarżą się na jakość powietrza w swoich miastach.

- Zaczął się sezon grzewczy. Z kominów leci śmierdzący dym. Wieczorem, nie można wyjść z domu, bo smród jest nie do wytrzymania – pisze do nas mieszkanka Aleksandrowa, która prosi o anonimowość. - Nie zganiam winy na miasto, ale na właścicieli domów, którzy śmieci wrzucają do pieców.