Halowe zawody MDP 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Wystartowały drużyny z całego województwa. Zdjęcia

- To kolejne zawody, które organizujemy dla ochotników z młodzieżowych drużyn. Dla dzieci to okazja do spotkania z innymi osobami, które mają podobne pasje i oderwanie od komputera. W tygodniu trzeba było przyjść na zbiórki i poświęcić trochę swojego czasu - tłumaczy Stanisław Lewandowski, naczelnik OSP w Straszewie. - Najlepsze drużyny z powiatu pojadą na turniej wojewódzki, który odbędzie się w listopadzie w Drzewianowie.