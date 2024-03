Wielki Czwartek 2023 w parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Początek Triduum Paschalnego

- Szczególnie teraz, gdy tyle jest nagonek na kapłonów, ci co wstępują do Seminarium Duchownego mogą być bohaterami tych czasów - mówił ks. Leszek Malinowski, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. - Każdy z nas odnajduje w sobie i Szymona i Piotra.

Co ważne, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, konsekruje się dostateczną ilość komunikantów, aby wystarczyły na dzień obecny i następny. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy adoracji (ciemnicy), zdjęto także Krzyż, świece i obrus z ołtarza. Symbolizuje to obdarcie Jezusa z szat.