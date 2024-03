Święcenie pokarmów 2024 w Aleksandrowie Kujawskim w parafii Przemienienia Pańskiego. Zdjęcia

W Wielką Sobotę wierni Kościoła katolickiego święcą pokarmy, które będą spożywać podczas wielkanocnego śniadania. To jednak nie tylko przyjście do kościoła z koszyczkiem wypełnionym jedzeniem, ale także adorowanie Pana Jezusa leżącego w grobie i modlitwa. To także okazja do spowiedzi przed największym świętem w Kościele katolickim.