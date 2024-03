- Politycy żyją w takich złotych klatkach, do końca nie wiedzą, co się dzieje tutaj. Trzeba ich uświadomić, że warto rozmawiać z rolnikami, a nie jakimiś organizacjami - tłumaczy Sławomir Kretkowski, zastępca przewodniczącego strajku w Nowym Ciechocinku.

Mieszkańcy Ciechocinka i Aleksandrowa Kujawskiego nie ukrywają swojego zdenerwowania. - Niech protestują. Strach kupić mąkę czy olej w promocji, bo nie wiadomo, z jakiego to zboża. Mogliby jednak częściowo zablokować skrzyżowanie - uważa pan Damian.Zablokowane jest skrzyżowanie w Nowym Ciechocinku. Ruch na DK 91 od Turzna jest wstrzymany. Policja wprowadziła objazdy także, by dostać się do Aleksandrowa Kujawskiego lub Ciechocinka.Protest ma potrwać do godz. 19, 20 marca. - Dopiero wtedy wszystkie ciągniki pojadą do Turzna na stację paliw, gdzie nastąpi rozwiązanie strajku - dodają organizatorzy.Rolnicy mogą też liczyć na wsparcie wielu organizacji i mieszkańców. Od początku strajkują z nimi myśliwi.