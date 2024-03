- Cieszę się, że przyjechałem do Aleksandrowa. Po latach znów mogłem zobaczyć ogromną piłkę - powiedział Radosław Dobrychłop z Łąkocina (gmina Inowrocław). - Zazwyczaj sezon rozpoczynam i kończę w Licheniu. Ten zlot znalazła mi w interecie córka. Motocyklami jeżdżę od dziecka, to moja pasją, którą nie do końca popiera żona. Mam dwa motocykle suzuki i yamahę. Jeżdżę rekreacyjnie, bezpiecznie, nie pędzę. To ma być przyjemność.