Aleksandrów Kujawski ma nowy herb. Zdjęcia i wideo

- Nie uchwalamy nowego herbu, ale porządkujemy sprawy. Miasto, jak przypuszczają historycy, korzystało z herbu zapożyczonego od Aleksandrowa Łódzkiego - tłumaczy Lidia Kulpa, przewodnicząca Rady Miejskiej. - Podjęliśmy w 2018 roku prace, by tę sytuację uporządkować, zatrudniliśmy do tego lokalnego grafika. To była trudna praca, odrzucono nasze wcześniejsze projekty i Komisja Heraldyczna kazała wrócić do tego, co jest. Na tej podstawie powstał nowy herb z drobnymi zmianami. Jednak na pewno dostrzegą je mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego.