Niedziela Palmowa 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia Ewelina Fuminkowska

Niedziela Palmowa to pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.