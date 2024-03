- Gdy pani dyrektor przyszła do mnie i powiedziała, że chce odejść na emeryturę, chciałem ją przekonać do zmiany zdania. Teraz z pokorą przyjmuję jej decyzję. Pani Anna może być wzorem do naśladowania dla innych pracowników MOPS - mówił Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. - To nie była łatwa praca, trzeba się w niej wykonać szczególnym podejściem.