Pierwsza Komunia Święta 2023 w parafii św. Hieronima w Raciążku [zdjęcia]

Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Poprzedzają go długie przygotowania, bo dziecko przygotowuje się zwłaszcza pod względem duchowym na przyjęcie Pana Jezusa. Ten czas szczególnie przeżywają także rodzice i dziadkowie, ale to ważne chwile dla całej wspólnoty parafialnej.

- To również bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej parafii, bo to tylko raz w roku. Miejmy w modlitwie dzieci, które przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej oraz ich rodziców - powiedział ks. Marian Kuszyński, proboszcz parafii św. Hieronima w Raciążku.