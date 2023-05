Tężnie z Ciechocinka w Łodzi. Fragment uzdrowiska w Parku Podolskim [zdjęcia]

Mieszkańcy Łodzi nie muszą wyjeżdżać do nadwiślańskiego uzdrowiska, by odpocząć przy tężniach. W mieście jest już kilkanaście miejsc z tężniami solankowymi. Dwie, w ramach Budżetu Obywatelskiego powstały w Parku Podolskim w dzielny Widzew. To często odwiedzane przez mieszkańców miejsca.

- W Ciechocinku byłam raz, w sanatorium 6 lat temu - mówi mieszkanka Łodzi. - Oczywiście w pamięci mam tężnie, lubiłam przy nich spacerować i czuć było ten inny klimat. Jak powstały nasze w Parku Podolskim to przychodzę każdego dnia, gdy jest ładna pogoda.