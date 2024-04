Taka jest na co dzień Beata Podlewska, nowa burmistrz Nieszawy

- Dokończymy rozpoczęte inwestycje, podejmiemy działania zmierzające do rewitalizacji nabrzeża wiślanego, będziemy realizować kolejne inwestycje drogowe polegające na utwardzeniu dróg gruntowych masą bitumiczną. Nie ma naszej zgody na to, żeby w XXI wieku w mieście występowały nieutwardzone nawierzchnie dróg. Do wykonania wskazanych przedsięwzięć potrzeba olbrzymich środków zewnętrznych, będziemy o nie aplikować i pilnować procedur, jak i terminów – tłumaczy Podewska. - Nieszawa potrzebuje gospodarza-nieszawianina, który będzie dbał o to miasto, jak o własny dom. Do Nieszawy i nieszawian trzeba podchodzić z sercem, a któż może mieć je większe niż my sami? Miastem należy zarządzać tak, aby mieszkańcom żyło się, jak najlepiej. Do tego potrzeba zarówno gruntownego wykształcenia, jak i umiejętności budowania dobrych relacji między ludźmi. Chcemy słuchać mieszkańców, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.