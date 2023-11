Cmentarze nocą w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia skłaniają do rozmyślań

Cmentarze wieczorem wyglądają zjawiskowo. Niesamowitej atmosfery dodają tysiące płonących zniczy, które rozświetlają nekropolie. Tak jest także na nekropoliach w Aleksandrowie Kujawskim. Wieczorem nie brakowało osób, które jeszcze odwiedzały swoich bliskich zmarłych.

Wyjątkowe zdjęcia cmentarza nocą skłaniają do zadumy nad życiem oraz przemijaniem.

Jednak 1 listopada w Kościele katolickim to radosne święto. Tego dnia wierni wspominają wszystkich świętych i błogosławionych. To znak, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości i każdy ma na nią szansę. Kościół katolicki podkreśla, że bardzo wielu zmarłych przebywa już u Boga. Natomiast 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Wierni modlą się wówczas za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.