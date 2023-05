Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego w SP w Raciążku [zdjęcia, wideo]

- W tym roku egzamin ósmoklasisty pisze 42 uczniów, to bardzo dużo, ponieważ mamy dwa łączone roczniki - wyjaśnia Jacek Petrykowski, dyrektor SP w Raciążku. - Wszyscy uczniowie wybrali język angielski. Ósmoklasiści piszą egzamin kilku klasach, w małych grupach, by zapewnić im lepszy odsłuch nagrań.

Tak, jak przypuszczali uczniowie, w części pisemnej do napisania był e-mail. Trzeba było skontaktować z kolegą, który wrócił do Polski po latach mieszkania za granicą.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego zostaną ogłoszone w poniedziałek, 3 lipca, a zaświadczenie uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma ogromny wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin, kolejne to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.