Słynna sól z Ciechocinka znów w sprzedaży. Gdzie kupisz tradycyjnie warzoną sól?

- W Uzdrowisku Ciechocinek S.A. dbamy o to, aby przestrzegać tradycyjnej metody pozyskiwania soli, co sprawia, że nasz produkt jest wyjątkowy. Prace modernizacyjne, które przeprowadziliśmy, miały na celu właśnie zachowanie tej tradycji. Dzięki nim możemy kontynuować produkcję soli zgodnie z dawnymi metodami, co gwarantuje naszym klientom niepowtarzalny smak i najwyższą jakość produktu. Ciechocińska sól spożywcza jest przecież symbolem dziedzictwa kulturowego i tradycji naszego regionu – tłumaczy prezes Marcin Zajączkowski.