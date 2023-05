Bezpłatne parkowanie w Ciechocinku dla mieszkańców. Darmowa godzina w uzdrowisku

- Pierwszy raz spotykam się, by parkingi były płatne aż do 19. W Toruniu to godz. 18 inne miasta mają nawet do godz. 17. - mówi pani Wanda,

- Przez godzinę uda mi się załatwić kilka rzeczy w centrum. Szkoda, że to tylko godzina, ale to już coś - mówi pani Anna. - W Toruniu też płacą, mam siostrę, która mieszka w Gdańsku i też płaci za parkingi.

W Ciechocinku są dwie strefy płatnego parkowania - A i B. Do pierwszej zalicza się 7 ulic: Piekarska, Żelazna, Stolarska (od ul. Hermanowskiego do ul. Strażackiej), Strażacka, Broniewskiego, Zdrojowa (od ronda Serafina do ul. Żelaznej) i Narutowicza (od ronda Serafina do ul. Stolarskiej).

Strefa B obowiązuje na ulicach: Kościuszki (od ul.Traugutta do ul. Mickiewicza), Staszica (od sanatorium “Sanvit” do parku Tężniowego, Traugutta (od ulicy Piłsudskiego do przejścia dla pieszych na wysokości fontanny Żabka), Warzelniana, Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika), Piłsudskiego, Św. Brata Alberta (od ul. Zdrojowej do zatoki parkingowej na wysokości KSU) oraz B. I R. Raczyńskich.