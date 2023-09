Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Aleksandrów Kujawski, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się we wrześniu 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku.

Na drodze wojewódzkiej nr 266 Stawkach doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. Na miejscu pracują policjanci. Droga w kierunku Ciechocinka i Aleksandrowa Kujawskiego jest zablokowana. Wprowadzono objazdy.

Trzy jednostki straży pożarnej zostały zadysponowane do pożaru w domku jednorodzinnym przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim. Dzięki czujnym sąsiadom nie ogień nie rozprzestrzenił się.

Aleksandrowscy strażacy przyjechali do dzieci z przedszkola Sióstr Służebniczek NMP. Była zabawa i edukacyjna pogadanka. Przedszkolaki, jak zwykle były zachwycone.

Do wypadku na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Michalin doszło 9 września przed północą. Na miejscu zderzyły się dwa pojazdy audi. W szpitalu zmarła 36-letnia kobieta.

Ryszard Borowski, wójt Konecka obchodził 40-lecie swojej pracy, z czego 25 lat jako włodarz niewielkiej gminy. W powiecie to osoba, która najdłużej pełni taką funkcję.

To już trzeci koncert Jacka Szyłkowskiego połączony z kiermaszem ciast dla poparzonych pań z KGW w Odolionie. Około 5 tysięcy osób w Parku Zdrojowym w Ciechocinku wysłuchało polskich piosenek.

Zbliża się czas, kiedy będziemy uczestniczyć w wyborach 2023. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 5 i do Senatu z okręgów numer 11, 12, 13. Wszyscy upoważnieni do głosowania mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na jednego kandydata, który ubiega się o mandat posła i jednego z kandydatów, który stara się o uzyskanie mandatu senatora. Zobaczcie, kto będzie walczył w jesiennych wyborach parlamentarnych 2023.

Policjanci z aleksandrowskiej komendy zatrzymali kierującego renault, który pod wpływem narkotyków. Zdradził go dziwny styl jazdy.