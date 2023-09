39-latek z powiatu aleksandrowskiego prowadził renault pod wpływem narkotyków

Badanie alkomatem nie wskazało jednak obecności alkoholu w organizmie kierowcy. Mężczyzna podczas rozmowy z policjantami zachowywał się bardzo nerwowo. W trakcie przeszukania mężczyzny oraz jego samochodu, funkcjonariusze ujawnili ponad 40 gramów marihuany. Mężczyźnie została pobrana krew do badań, ponieważ narkotester wskazał w jego organizmie obecność substancji zabronionych.

W minioną sobotę (9 września), policjantów z aleksandrowskiej „patrolówki” zaniepokoił styl jazdy kierującego renault. Przypuszczali, że kierujący może być pod wpływem alkoholu i zatrzymali go do kontroli drogowej.

Policjanci zatrzymali 39-latkowi prawo jazdy, natomiast on sam trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. W sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego, policjanci wciąż gromadzą materiał dowodowy. Po zakończeniu prowadzonego w tej sprawie postępowania, śledczy skierują sprawę do sądu, który zadecyduje o dalszym losie mężczyzny.