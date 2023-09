Wypadek w Michalinie. Zderzyły się dwa pojazdy, jedna osoba była reanimowana. Zdjęcia

Samochodami podróżowało pięć osób. Jedna osoba była reanimowana na miejscu, udało się przywrócić akcję serca i osoba została zabrany do szpitala.

Jeden z samochodów znajdował się na dachu, w którym uwięzione były dwie osoby. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego - nożyc i rozpieracza ramieniowego wykonali dostęp do uwięzionych osób. Obie osoby znajdowały się pod opieką ratowników medycznych monitorujących czynności życiowe.

Wezwanie do wyjazdu strażacy otrzymali około godz. 23.37. Na drodze krajowej nr 91 w Michalinie zderzyły się dwa samochody osobowe marki audi.

Wideo i zdjęcia z miejsca wypadku na DK 91 w Kuczku. To był zły manewr

Dwie osoby zostały zabrane do szpitala we Włocławku, dwie do Torunia. Jednej osobie udzielono pomocy na miejscu i nie musiała być hospitalizowana.

Przyczyny wypadku wyjaśniają mundurowi.