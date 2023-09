Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck obchodził 40-lecie pracy. Najdłużej urzędujący wójt w powiecie

Ryszard Borowski dokładnie 1 września 2023 r. obchodził 40-lecie swojej pracy. Wójtem jest od 1998 roku i w powiecie aleksandrowskim to osoba, która najdłużej pełni taką funkcję.

Wcześniej pracował w szkole w Siniarzewe. Na początku jako nauczyciele, później został dyrektorem. Wójtem został na prośbę mieszkańców. Choć nie pochodzi z Konecka, swoją energię oddał tej gminie.

- Przyszli do mnie mieszkańcy, którzy poprosili, bym w 1998 roku starował na stanowiska wójta. Wówczas to jeszcze rada wybierała wójta, nie było wtedy powszechnych wyborów - tłumaczy Ryszard Borowski.

Dzień sprzed 25 lat pamięta bardzo dokładnie. - To były akurat imieniny mojej żony. Przyjechałem rano na rozmowę z rano i wszedłem do sali po godzinie 18. Nie wiedziałem do końca, czy zostanę wybrany, ale później już nie było odwrotu. Trzeba robić wszystko dla gminy Koneck - tłumaczy.