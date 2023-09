Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej 2023 w Ciechocinku. Wystąpiło 50 solistów. Zdjęcia z wydarzenia

- To dzięki temu nasi wokaliści tak świetnie zgrali się z orkiestrą, co nie jest łatwe - dodał Mirosław Satora, prowadzący Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej.

Występującym na scenie towarzyszyła orkiestra, co dodawało dodatkowych emocji.

Co się dzieje na ławeczce w parku w Ciechocinku? Pan Janusz napisał piosenkę

Pani Zofia ze Starogardu Gdańskiego przez 36 lat opiekowała się niepełnosprawnym synem. - Wspominam sobie te chwile z sentymentem. Było ciężko, ale gdy mój syn zmarł, straciłam sens życia. Mąż opuścił mnie po narodzinach Radka. Zostałam z dwójką dzieci. Dopiero później mój starszy syn zaczął mi tłumaczyć, że teraz mam czas dla siebie. Cieszę się, że mam go, wnuki, ale wiele mam ma tylko jedno niepełnosprawne dziecko - opowiada.

Konkurs przeprowadzano w dwóch kategoriach wiekowych do 20. roku życia i dla starszych wykonawców. Każdy solista zmagał się z problemami, mimo wszystko pokonał strach i wystąpił. Oklaskom nie było końca, gdy na scenę weszli wszyscy występujący i wspólnie wykonali jeden utwór "Serce za uśmiech".

- Główną ideą jest pokazanie tego, że dzieci niepełnosprawne też mają swoje talenty. To miejsce to okazja do ich zaprezentowania - dodał Mirosław Satora.