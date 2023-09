Dzień Sportu w aleksandrowskiej "Trójce". Integracja i dobra zabawa

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowskie Kujawski spędzili cały dzień na sportowych zmaganiach.

Były biegi, turniej piłki nożnej, siatkówki plażowej, pełen emocji i dobrego dopingu tor przeszkód na czas, przeciąganie liny, a także tenis stołowy.

Nikt się nie nudził i każdy mógł spróbować swoich sił w wybranej konkurencji.

To kolejny Dzień Sportu w aleksandrowskiej "Trójce", który do szkoły przyciągnął wszystkich uczniów. Głośne, radosne okrzyki mogli usłyszeć okoliczni mieszkańcy. To był także dzień dobrej zabawy i wspólnej integracji.

Nad sportowymi potyczkami czuwali nauczyciele, a wsparli ich rodzice.

Uczniów odwiedził także sportowiec, Mistrz Polski wagi średniej walki na gołe pięści - aleksandrowianin Sebastian Scarface Skiermański.

Jak bawili się uczniowie "Trójki"? Zobaczcie na zdjęciach]