Julia Pluskota to mistrzyni Polski karate z Wołuszewa. Zdjęcia

- Pierwszy na karate zapisał się mój syn Kuba i Julka dołączyła do niego. Kuba musiał trochę przystopować, bo w tym roku ma maturę, ale na swoim koncie też ma sukcesy. Razem się wspierali na zawodach – tłumaczy pani Agnieszka Pluskota, mama Julii.

- Na trening od razu wracają jej siły. Jula ma zacięcie i jak sobie coś postanowi, to już trzyma się tego pomimo bólu i wszelakich trudów po prostu kobieta płeć silniejsza – uśmiecha się pani Agnieszka. - Trenuje, bo to kocha, ciągle może się rozwijać. To jej pasja, a atmosfera i ludzie, którzy tę atmosferę tworzą, wspierają się i pomagają.