W centrum Aleksandrowa Kujawskiego będzie rondo. Szukają pieniędzy na inwestycję. Wideo i zdjęcia

- Chcemy ten zbieg ulic zmodernizować i utworzyć w tym miejscu skrzyżowanie o ruchu okrężnym dostosowane do dużej ilości pojazdów, tak żeby bezpiecznie móc to rondo opuści - tłumaczy Lidia Tokarska, starosta aleksandrowski. - Chcemy zadbać o to, żeby kolejka, która tworzy się, czekając na otwarcie przejazdu, nie paraliżowała całego ruchu po tej stronie miasta.

Starosta Lidia Tokarska, nie ukrywa, że to ogromna inwestycja, która może pochłonąć nawet 12 mln zł. - Są to ogromne pieniądze i powiat aleksandrowski od ponad roku walczy o to, żeby środki pozyskać z zewnątrz. Wnioskujemy o pieniądze do programu rządowego Polski Ład, a także do Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym momencie oczekujemy na pozytywne odzew z tych instytucji - dodała starosta.