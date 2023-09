Absolwent sponsoruje rozbudowę szkoły w Niszczewach. Trwają prace

Koszty przeprowadzanej inwestycji są ogromne, ale znalazł się sponsor, który wspiera małą szkołę. - Rozbudowa szkoły nie jest możliwa bez pieniędzy. Mamy to szczęście, że mamy absolwentów, którym się w życiu powiodło - dodaje dyrektor placówki.

- To mała szkoła, ale się rozwija. Przybywa dzieci i zrobiło się już ciasno. Stąd potrzeba rozbudowy budynku - tłumaczy Agnieszka Lasota- Staszek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach.

Jeszcze w 2019 roku były plany, by zlikwidować szkołę podstawową w Niszczewach i utworzyć tam Dzienny Dom Pobytu. Zacięty bój z władzami gminy Waganiec stoczyli rodzice i nauczyciele. Jedni bali się o utratę pracy, drudzy o los swoich pociech. Wójt Piotr Kosik swoją decyzję tłumaczył problemami ekonomicznymi.

Szkole udało się także wyremontować stary budynek. W planach jest utworzenie tam przedszkola.

- Motywuje nas to do doskonalenia naszej pracy w szkole, ale uczniowie mają mobilizację do nauki - dodaje Krzysztof Hazik, nauczyciel w szkole w Niszczewach.

Z rozbudowy i zmian dumni są rodzice oraz dzieci, które już nie mogą się doczekać zmian.