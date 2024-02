Rolnicy z powiatu aleksandrowskiego na granicy z Ukrainą. Strajkują w Medyce

- Co godzinę przejeżdża jeden tir, autobusy są przepuszczane - opowiada Daniel Pawlak z Dąbrówki w gminie Raciążek.

Do Medyki dotarli w niedzielę rano, 25 lutego. Mają zamiar zostać do poniedziałku. - Nie zgadzamy się nie tylko z Zielonym Ładem, ale także z napływem zboża i innych towarów zza wschodniej granicy.

Wcześniej gospodarze z powiatu aleksandrowskiego organizowali już kilka protestów na DK 91 oraz w Toruniu. W środę 21 lutego wyjechali ciągnikami na drogi w Aleksandrowie Kujawski mi Ciechocinku. - Boimy się o naszą przyszłość i naszych dzieci, które nie mają szans normalnie pracować w gospodarce. Chcemy też otworzyć oczy konsumentom, by zwrócili uwagę na to, co kupują w sklepach - mówią.