Protest rolników na DK 91. Problemy na drodze także w środę, 21 lutego. Zdjęcia i wideo

- Boimy się o przyszłość swoich dzieci, które nie będą miały łatwo. Liczymy na to, że konsumenci i firmy otworzą oczy. To jedzą i kupują, nie jest ani polskie, ani zdrowe - zaznacza pan Daniel. - Mówimy to przez łzy, bo za chwilę nie będzie nam się opłacało uprawiać ziemi. Każdy będzie robił to dla siebie, na własny użytek.

Ponad 100 ciągników stanęło wzdłuż drogi krajowej nr 91 w Nowym Ciechocinku. Ustawione na prawym pasie pojazdy blokowały płynny przejazd. Ruchem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką kierowali policjanci. Ruch na DK91 odbywał się jednym pasem.

Protest rolników na DK 91, 20 lutego.

Kolejne utrudnienia na drodze krajowej także w środę, 21 lutego. Ewelina Fuminkowska

- Nie chcemy nikomu utrudniać życia, walczymy o dobrą żywność także dla tych, którzy negatywnie mówią o naszym proteście - dodają rolnicy.