Marzec w Aleksandrowie Kujawskim: Przegląd prasy z lutego 2024 w Aleksandrowie Kujawskim, najważniejsze informacje miesiąca

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego organizuje przejazd pociągiem „Tężnia” z Torunia do Ciechocinka. Historyczny przejazd odbędzie się w niedzielę, 3 marca. To jednak nie koniec atrakcji.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Trzebiegoszczu w środę, 28 lutego około godz.11.20. Ruch pociągów został wstrzymany.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Aleksandrowa Kujawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W budynku przy ul. Narutowicza zawaliła się jedna ze ścian. Cały obiekt nie nadaje się do użytkowania. Mieszkania straciły cztery rodziny, w tym młody chłopak Patryk. Szczegóły, zobaczcie zdjęcia.

We wtorek, 20 lutego odbył się protest rolników. Tym razem gospodarze z całego powiatu aleksandrowskiego stanęli na jednym z pasów na drodze krajowej nr 91 za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką. Ponad 100 maszyn blokował płynny ruch na drodze.

Najwyższa wygrana w 2024 roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem padła w powiecie aleksandrowskim. To druga najwyższa wygrana w historii powiatu. Ile wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

W domku jednorodzinnym w Bądkowie wybuchł gaz. Jedna osoba trafiła do szpitala, zniszczenia w budynku są bardzo duże. Przyczyny zdarzenia ustali policja.

Policjanci z KPP w Aleksandrowie Kujawskim pod nadzorem prokuratura wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Zakrzewie. Do wypadku doszło w sobotę (17.02.2024) około godziny 20:00.

Ciechocinek uzdrawia poTężnie. Zresztą to miasto zdrowia i festiwali, a tych w sezonie letnim nie brakuje. Na jakie imprezy w 2024 roku mogą liczyć mieszkańcy i kuracjusze? Kalendarz jest bardzo bogaty, a 2024 to Rok Jubileuszowy 200-lecia rozpoczęcia budowy tężni solankowych.

We wtorek, 20 lutego znów strajkować będą rolnicy. Ponad 150 traktorów będzie blokować drogi w powiecie aleksandrowskim. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia.

Pracownicy MCK w Ciechocinku swoje uwagi co do obecnego dyrektora placówki, wymienili w długim piśmie do burmistrza i radnych. Sprawie ma się przyjrzeć komisja.