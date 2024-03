Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Aleksandrów Kujawski, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

](https://wloclawek.naszemiasto.pl/wybory-samorzadowe-2024-kandydaci-do-sejmiku-wojewodztwa/ar/c1p2-26086929) Przedstawiamy listę kandydatów w Wyborach Samorządowych 2024 do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okręgu nr 6 (miasto Włocławek oraz powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski). Do Sejmiku z tego okręgu wybranych zostanie 5. radnych.

Policja i WIOŚ prowadzą sprawę nielegalnego wysypania odpadów na gminnej działce w Raciążku. Mieszkańcy są zdziwieni, że dopiero teraz ktoś zainteresował się rosnącą górą śmieci.

To już drugi Powiatowy Jarmark Wielkanocny w Ciechocinku. Impreza do Parku Zdrojowego przyciągnęła kuracjuszy i mieszkańców z całego województwa. Prócz rękodzieła, były lokalne potrawy i występy.

W niedzielę (17 marca 2024 roku) na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów, nie brakowało też sprzedających. Pochmurna i chłodna aura, nie zniechęciła mieszkańców Włocławka i okolic, którzy w poszukiwaniu świątecznych dekoracji, wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z nowych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów przybyli na to popularne targowisko. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.