Kiermasz Kolekcjonera w Służewie. Hobbyści z regionu zaprezentowali swoje zbiory. Zdjęcia i wideo

To pierwsza taka impreza w GOK w Służewie. Na głównej sali swoje ciekawe zbiory zaprezentowało dziesięć osób z powiatu, Osięcin, a także Torunia.

- Ja akurat nie sprzedaję swoich zbiorów, ale chętnie dzielę się historycznymi ciekawostkami. Dla mnie to też okazja do zdobycia wiedzy oraz kupienia innych przedmiotów, których jeszcze nie mam - opowiada Norbert Gołębiewski z Aleksandrowa Kujawskiego, który zaprezentował zbiór militariów od 1920 do czasów współczesnych.