Rolnicy wyjechali na drogi. Blokują rondo w Odolionie. Są utrudnienia. Zdjęcia

Rolnicy są zdeterminowani. Już we wtorek, 20 lutego ostrzegali, że jeżeli ich protest nie przyniesie skutków wyjadą na drogi. Ustawione na prawym pasie DK 91 ciągniki kursują już po drogach powiatowych i wojewódzkich. Są utrudnienia w Odolionie przy wjeździe na autostradę oraz na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.

Policja stara się opanować ruch na drodze.

- Boimy się o przyszłość swoich dzieci, które nie będą miały łatwo. Liczymy na to, że konsumenci i firmy otworzą oczy. To jedzą i kupują, nie jest ani polskie, ani zdrowe - zaznacza pan Daniel. - Mówimy to przez łzy, bo za chwilę nie będzie nam się opłacało uprawiać ziemi. Każdy będzie robił to dla siebie, na własny użytek.