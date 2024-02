Atmosfera w MCK w Ciechocinku jest bardzo napięta. Czy doszło do mobbingu?

Nie chcą popsuć wizerunku MCK w Ciechocinku

- Zaprosiłem pracowników do siebie, chciałem usłyszeć, jakie są ich obawy. Wcześniej ani od nich, ani od mieszkańców nie otrzymywałem żadnych sygnałów, że dzieje się coś złego – tłumaczy. - Poprosiłem ich o przekazanie dokumentów, które udowodnią zarzuty. Niestety ich nie otrzymałem. Proszą o jego zwolnienie, ale ja bez dowodów nie mogę tego zrobić. To nie jest takie łatwe.

- To nie prawda, że nic w tej sprawie się nie dzieje. Złożyliśmy pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, by przyjrzała się placówce, tam już wcześniej znalazła wiele nieprawidłowości i to przed dyrektorem Gajewskim. Czekamy na odpowiedź i pismo z rady. Chcieliśmy spotkania dyrektora i pracowników, ale odmówiono nam. Nie chcemy popsuć wizerunku MCK, dbamy, by instytucja działała prawidłowo – zaznacza Jarosław Jucewicz.