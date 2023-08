Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Mija ponad 40 lat od największej po II wojnie światowej katastrofie kolejowej w Polsce, do której doszło 19 sierpnia 1980 r. w podtoruńskiej Brzozie. Między Brzozą właśnie a Otłoczynem czołowo zderzyły się dwa pociągi.

Rodzinny Piknik nad Wisłą w Ciechocinku trwa. Koncerty, gry i zabawy dla dorosłych i dzieci. Impreza potrwa do późnych godzin wieczornych, więc jest szansa na "Chillout nad Wisłą" 2023.

Dożynkowe Spotkania Rolników Pomorza i Kujaw od 15 lat odbywają się w Dworku Prezydenckim w Ciechocinku. To okazja do wyróżnienia gospodarzy za pracę nie tylko w rolnictwie, ale także lokalnym społeczeństwie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kompleks wodny w Ciechocinku przyciąga tłumy. We wtorek, 15 sierpnia, na wejście trzeba było czekać ponad godzinę. Mieszkańcy i goście w uzdrowisku szukali ochłody.

To kolejne akty wandalizmu w Aleksandrowie Kujawskim. Tym razem ucierpiały lampy i kosze przy ulicy Wojska Polskiego, Parkowej, Dworcowej, a także zdrój uliczny. Burmistrz wzywa do naprawienie szkód!

Politycy i sympatycy Koalicji Obywatelskiej spotkali się w piątek, 18 sierpnia w Ciechocinku przy Fontannie „Grzybek”, by przekonać społeczeństwo do uczestnictwa w wyborach.

Piknik Wojskowy "Silna Biało-Czerwona" przyciągnął do Ciechocinka tłumy. Prócz pokazu sprzętu wojskowego można było obejrzeć występy artystów i posmakować żołnierskiej grochówki.

Ciechocinek uzdrawia potężnie. Kuracjusze mogą korzystać z mikroklimatu, zabiegów, ale także licznych festiwali. Jeden z nich, Kabareton to prawdziwa terapia śmiechem. To już czwarty Ciechociński kabareton, który do Parku Zdrojowego przyciąga tłumy.