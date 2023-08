Rodzinny Piknik nad Wisłą 2023 w Ciechocinku. Gry, zabawy i wypoczynek

Prócz stoisk z rękodziełem i jedzeniem było kilka innych, które oferowały nie tylko gadżety, ale także dzieliły się wiedzą. Stowarzyszenie "Szmaragdowy paw" zapraszała na owoce i zabawy dla najmłodszych. Pani z Urzędu Miejskiego w Ciechocinku zapraszały dzieci do rysowania i tworzenie prac.

To już kolejny rodzinny pikniki "Chillout nad Wisłą" w Ciechocinku. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla dorosłych i dzieci. Oficjalne otwarcie o godz. 18, ale już od rana były koncerty, zabawy i gry dla całych rodzin.

Dla nieco starszych był tor z alkogoglami, gra w badmintona i leżaki.

Po raz pierwszy do nadwiślańskiego uzdrowiska przyjechali wolontariusze ze Stowarzyszenia "ZEOP" z Torunia. Członkowie opowiadali o energetyce i przybliżali mieszkańcom oraz kuracjuszom zagadnienia związane z tą dziedziną. Wystarczyło zakręcić magicznym kołem, by usłyszeć pytanie, a poprawna odpowiedź to ciekawe nagrody.