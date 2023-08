Kabareton 2023 w Ciechocinku. Terapia śmiechem w uzdrowisku. Zdjęcia z imprezy Ewelina Fuminkowska

Kabareton przyciąga do Ciechocinka tłumy. Jak zawsze wszystkie miejsca były zajęte. W Muszli Koncertowej wystąpił Kabaret Zachodni, Kabaret Czerwona Fala Kabaret oraz Super Show Kruki i Wrona Ewelina Fuminkowska Zobacz galerię (82 zdjęcia)

Ciechocinek uzdrawia potężnie. Kuracjusze mogą korzystać z mikroklimatu, zabiegów, ale także licznych festiwali. Jeden z nich, Kabareton to prawdziwa terapia śmiechem. To już czwarty Ciechociński kabareton, który do Parku Zdrojowego przyciąga tłumy.