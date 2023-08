Piknik Wojskowy 2023 w Ciechocnku. W uzdrowisku Silna Biało-Czerwona. Zdjęcia i wideo

- Można obejrzeć bogaty zestaw sprzętu wojskowego, który został tutaj zadysponowany z różnych jednostek wojskowych z całej Polski. Możemy tu się poszczycić takimi ciężkimi jednostkami sprzętu wojskowego, które nie występują w naszym regionie, jak czołg Leopard. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego, mamy też stoiska promocyjne i informacyjne zarówno jednostek wojskowych, jak i Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie można się dowiedzieć, jak zostać żołnierzem, jak wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, jak przejść cały ten proces rekrutacji. Od złożenia wniosku do wcielenia do jednostki wojskowej do dobrowolnej służby wojskowej terytorialnej, służby wojskowej oraz innych form służby wojskowej, który oferujemy w obecnym czasie - tłumaczu podpułkownik Andrzej Sowa.