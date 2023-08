Jubileuszowy Organowym Koncercie przy Świecach w Nieszawie 2023. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Nieprzerwanie od 2009 roku w kościele pw. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie odbywają się Organowe Koncerty przy Świecach.

W piątkowy wieczór, 11 sierpnia odbył się już piętnasty taki koncert.

-Kiedy piętnaście lat temu zrodził się pomysł późnowieczornych Organowych Koncertów przy Świecach, nawet nie przypuszczałam, że na organach, które towarzyszą mi od dziecka, będą grać wirtuozi tego instrumentu. O występie prof. Joachima Grubicha, światowej sławy organisty, ucznia, m.in. Bronisława Rutkowskiego, "ojca polskiej organistyki", to muszę powiedzieć zgodnie z prawdą, że nawet nie śmiałam marzyć. Jak również o prezentacji jego uczniów, który to pomysł realizujemy obecnie za zgodą mistrza. Ze wszech miar jest to niezwykle interesujące przedsięwzięcie, jedyne w swoim rodzaju. Przyznaję, sama jestem zaskoczona tak pięknym rozwojem tych koncertów, i to od samego początku - napisała Wanda Wasicka, organizatorka nieszawskich koncertów.