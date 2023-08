Politycy Koalicji Obywatelskiej spotkali się z mieszkańcami Ciechocinka i kuracjuszami

Spotkanie Koalicji odbyło się prawie pod oknami biura senatora Józefa Łyczaka.

- Absolutnie nie przeszło mi przez myśl, by fałszować wybory, lub żeby Prawo i Sprawiedliwość miało to robić - powiedział senator. - Nigdy nie było takich prób, a kto chciał, to już Polacy dokładnie wiedzą. Każda partia może wystawić tylu mężów zaufania, ile chce. Skoro mają taką rzeszę ludzi, o której mówił Tusk, to nie wiem, czego się boją. My tylko chcemy, nie bojkotowali tych wyborów, żeby nie podważali lokali. Chcemy, żeby frekwencja była wysoka, każdy mógł dostać się do lokali wyborczych, dlatego są kolejne. Nikt nie myśli o oszustwie, ale może takie nawoływanie jest po to, bo jak mówi przysłowie „na złodzieju czapka gore”.