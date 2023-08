Vistula Sounds 2023 wielkie otwarcie festiwalu w Ciechocinku. Zdjęcia z gali "Dźwięki Wisły"

To nie tylko konkurs, ale także poznawanie różnych kultur, wycieczki po Toruniu, Bydgoszczy i Ciechocinku oraz zajęcia z ekspertami.

- Wisła to nie tylko rzeka, która spływały do Polski towary, ale odbywała się także wymiana kultura. Festiwal "Vistula Sounds" to wymiana kulturowa w XXI wieku. Chcemy dzielić się naszą kulturą, ale też uczyć się od innych kultur. Zapraszamy państwa wszystkich na tę muzyczną interkulturową ucztę - powiedział Mariusz Andrzej Kisielewski, dyrektor artystyczny festiwalu.